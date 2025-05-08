حادثة طعن في مترو طوكيو: إصابة شخصين واعتقال المهاجم

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا مساء الأربعاء، للاشتباه في محاولته القتل، بعد حادثة طعن بسكين أسفرت عن إصابة شخصين في محطة توديماي على خط نامبوكو التابع لشركة مترو طوكيو في حي بونكيو بالعاصمة.

وذكرت مصادر تحقيقية أن المشتبه به، يوشيتاكا تودا، الذي لم تُعرف مهنته بعد، التزم الصمت أثناء استجوابه من قبل الشرطة، التي ألقت القبض عليه في موقع الحادث.

وقع الهجوم قرابة الساعة السابعة مساءً، عندما تلقى مركز الشرطة بلاغًا من موظفي المحطة حول رجل يلوّح بسكين.

وبحسب المصادر، أقدم تودا على طعن رجل في العشرينات من عمره في رأسه وأجزاء أخرى من جسده باستخدام ما يُعتقد أنه سكين مطبخ، أثناء انتظار الضحية على رصيف القطار. بعدها دخل المشتبه به إلى قطار قادم، حيث تمكّن راكبان من السيطرة عليه.

وأُصيب أحد الراكبين، وهو رجل نيبالي في الثلاثينيات من عمره، بجروح طفيفة في أصابعه أثناء محاولته إيقاف المعتدي.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)