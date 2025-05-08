كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان يوم الخميس، في أول تجربة من هذا النوع منذ 10 مارس/آذار الماضي.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو مدى تحليقها، فيما تواصل القوات المسلحة الكورية الجنوبية واليابانية مراقبة الوضع وتحليل البيانات ذات الصلة.

يُذكر أن هذا الإطلاق يأتي وسط توترات متصاعدة في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها بيونغ يانغ تهديدًا لأمنها القومي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)