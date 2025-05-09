تويوتا تتوقع انخفاض الأرباح الصافية السنوية بنسبة 34.9%

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الخميس أن صافي أرباحها الموحدة للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس/ آذار 2026 من المتوقع أن ينخفض بنسبة 34.9% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.1 تريليون ين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

بينما من المتوقع أن تتوسع المبيعات السنوية بنسبة 1.0% لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 48.5 تريليون ين، مسجلة زيادة لخمس سنوات متتالية بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة، فإن الأرباح التشغيلية متوقع أن تنخفض بنسبة 20.8% إلى 3.8 تريليون ين.

تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستقلل من أرباح تويوتا التشغيلية بمقدار 180 مليار ين، بالإضافة إلى التأثير السلبي لارتفاع تكاليف المواد، والذي يُقدر بنحو 350 مليار ين.

تعكس التوقعات للسنة الكاملة فقط التأثير المقدر للرسوم الجمركية الأمريكية لشهري أبريل ومايو.

أشار رئيس تويوتا، كوجي ساتو، خلال مؤتمر صحفي في اليوم نفسه إلى أن الشركة ستدرس توسيع الإنتاج في الولايات المتحدة في ضوء الرسوم الجمركية. وقال: ”سننظر بجدية في الإنتاج المحلي على المدى المتوسط والطويل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)