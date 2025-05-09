اليابان والأردن تؤكدان التعاون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني التزام بلديهما بتعزيز التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع استمر 20 دقيقة عُقد يوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء بطوكيو، ناقش خلاله الجانبان قضايا إقليمية ملحة، من أبرزها الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وأعرب إيشيبا عن عزم بلاده مواصلة دعمها لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تحقيق السلام والازدهار الإقليمي بالتعاون مع الأردن، الذي يُعد شريكًا مهمًا لليابان في المنطقة.

كما أعرب عن شكره للأمير الحسين على مساهمة الأردن في تسهيل إجلاء الرعايا اليابانيين من دول المنطقة، في ظل تصاعد التوترات.

من جهته، عبّر ولي العهد الأردني عن تقديره للدعم الياباني المتواصل لبلاده، لاسيما في مجالات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استعداد الأردن لمواصلة تقديم العون لليابان، بما في ذلك حماية مواطنيها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)