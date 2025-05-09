نينتندو تتوقع إيرادات وأرباحًا أعلى مع إطلاق سويتش 2

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كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو يوم الخميس أنها تتوقع زيادة في مبيعات المجموعة والأرباح الصافية للسنة المنتهية في مارس 2026، مستندة إلى إطلاق جهاز الألعاب الجديد سويتش 2، المقرر في 5 يونيو/ حزيران.

وتتوقع الشركة اليابانية ارتفاع المبيعات بنسبة 63.1% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.9 تريليون ين، وزيادة الأرباح الصافية بنسبة 7.6% لتصل إلى 300 مليار ين.

تخطط نينتندو لبيع 15 مليون وحدة من سويتش 2، وهو أول جهاز ألعاب جديد لها منذ حوالي ثماني سنوات، و45 مليون وحدة من برامج الألعاب المخصصة في السنة الأولى من إطلاقه.

وقال رئيس نينتندو، شونتارو فوروكاوا، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: ”في هذا العام المالي، الأولوية القصوى هي إطلاق سويتش 2“.

تعتزم الشركة زيادة إنتاج سويتش 2، حيث تلقت طلبات أكثر بكثير مما كان متوقعًا في المبيعات التي ستتم عن طريق القرعة للجهاز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)