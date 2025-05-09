الأميرة اليابانية أيكو تزور معرض أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- زارت الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، معرض أوساكا الدولي في مدينة أوساكا الغربية يوم الخميس.

تجولت الأميرة في موقع المعرض من خلال ”الحلقة الكبرى“، وهو ممر مشاة مرتفع يُعد أكبر هيكل خشبي في العالم.

بعد أن علمت أن المواد المستخدمة في بناء الحلقة الكبرى تم إنتاجها في بلدة نامي في محافظة فوكوشيما، التي تضررت بشدة جراء زلزال وتسونامي هائلين في عام 2011، قالت: ”هذا جيد جدًا لإعادة الإعمار“.

كما زارت الأميرة أيكو جناح الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي تديره جمعية الصليب الأحمر اليابانية، حيث تعمل الأميرة. وشاهدت مقطع فيديو يشرح أنشطة موظفي الصليب الأحمر في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات.

وفي جناح اليابان، الذي تديره الحكومة اليابانية، أعربت الأميرة أيكو عن إعجابها بالإمكانيات الهائلة للطحالب والكائنات الدقيقة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)