استقالة كبار المسؤولين في شركة مطار اليابان بسبب فضيحة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- استقال رئيس شركة مطار اليابان، نوبوأكي يوكوتا، ورئيس مجلس الإدارة، إيساو تاكاشيرو، يوم الجمعة على خلفية فضيحة فساد تتعلق بشركة تشغيل مباني مطار هانيدا في طوكيو وابن ماكوتو كوغا، الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وأعلنت الشركة أنها قبلت عروض الاستقالة من المديرين التنفيذيين الاثنين في نفس اليوم.

جاءت استقالتهما في الوقت الذي كانت فيه لجنة التدقيق والإشراف في شركة مطار اليابان تحقق في مزاعم تفيد بأن الشركة قدمت معاملة تفضيلية لشركة استشارية يرأسها الابن الأكبر لكوغا فيما يتعلق بتركيب كراسي التدليك في مباني المطار.

ستعلن الشركة المشغلة لمرافق مطار هانيدا عن فريق إداري جديد قريبًا. كما تخطط للكشف عن نتائج التحقيق بعد تقديمها إلى وزارة النقل.

وانضم يوكوتا إلى شركة مطار اليابان في عام 1974، وأصبح رئيسًا في يونيو/ حزيران 2016. أما تاكاشيرو، الذي انضم إلى الشركة في عام 1968، فقد تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في يونيو/ حزيران 2016 بعد أن شغل منصب الرئيس منذ عام 2005.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)