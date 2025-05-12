خطوة نحو الماضي السحيق: جامعة فوكوي تطلق أول كلية للدراسة الديناصورات في اليابان!

أخبار اليابان

فوكوي - (جيجي برس) – شهدت محافظة فوكوي اليابانية، المعروفة بكونها أحد أبرز مواقع اكتشاف حفريات الديناصورات في البلاد، افتتاح أول كلية جامعية متخصصة في دراسات الديناصورات، ما يمثل خطوة فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تُعد كلية علم حفريات الديناصورات، التي أُنشئت ضمن جامعة محافظة فوكوي، منصة أكاديمية رائدة تتيح للطلاب فرصة الانخراط في أبحاث ميدانية متقدمة بالتعاون مع موظفي المتحف المحلي المتخصص.

واستقبلت الكلية دفعتها الأولى المؤلفة من 34 طالبًا في أبريل/ نيسان، في حرمها الجامعي بمدينة إيهيجي، الواقعة قرب الجبال التي عُثر فيها على ”فوكويرابتور“ وأنواع أخرى من الديناصورات التي تم اكتشافها حديثًا.

وخلال البرنامج الدراسي الممتد لأربع سنوات، سيتلقى الطلاب تدريبًا في مجالات متنوعة تشمل تقنيات الاستكشاف الجيولوجي، وصناعة النسخ المطابقة للأحافير، والتصوير المقطعي المحوسب، إضافةً إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد. ويقود البرنامج فريق أكاديمي يضم خمسة باحثين دوليين متخصصين في علم الديناصورات.

ومن المقرر أن ينتقل الطلاب في عامهم الثاني إلى الحرم الجامعي الجديد في مدينة كاتسوياما، والذي يتم بناؤه بجوار متحف الديناصورات التابع للمحافظة، حيث سيواصلون تدريبهم العملي في بيئة بحثية حيوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)