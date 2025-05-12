صدمة في اليابان: فتى في قبضة الشرطة بعد مقتل سيدة مسنة

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تشيبا - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة تشيبا، شرقي طوكيو، القبض على فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو طالب في المرحلة الإعدادية، في مدينة تشيبا، عاصمة المحافظة، يوم الإثنين، للاشتباه بقتله امرأة تبلغ من العمر 84 عامًا.

في حوالي الساعة 5:10 مساءً يوم الأحد، تلقت الشرطة مكالمة طوارئ تفيد بأن امرأة مسنة كانت ملقاة على أحد شوارع منطقة واكابا بالمدينة. هرع أفراد الشرطة إلى مكان الحادث ووجدوا يايوي تاكاهاشي ملقاة على الأرض وتنزف. تم نقلها على الفور إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة.

تم العثور على جثتها في منطقة سكنية تبعد حوالي 300 متر شمال محطة ساكوراغي على خط تشيبا الحضري الأحادي. وأفادت مصادر التحقيق بوجود بركة من الدماء في مكان الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)