نحو أعماق غير مسبوقة... اليابان تكشف عن مسبار قادر على الغوص 8 كيلومترات تحت الماء

أخبار اليابان

كاناغاوا - (جيجي برس)-- كشفت الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض، أو JAMSTEC، يوم الاثنين عن مستكشف أعماق البحار الجديد القادر على الوصول إلى عمق 8000 متر، وهو الأعمق بين مسابير أعماق البحار الحالية في اليابان.

يحمل المسبار الجديد اسم أوراشيما 8000، وهو نسخة مُطوّرة من مركبة أوراشيما السابقة التي كانت قادرة على الغوص حتى عمق 3500 متر فقط. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود اليابانية المتواصلة لتعزيز البحوث في مجال الجيولوجيا البحرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

ويأمل الباحثون في الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض أن يسهم استخدام أوراشيما 8000 في دراسة أكثر دقة لتضاريس قاع البحر، خاصة في المناطق المعقدة جيولوجيًا مثل محيط خندق اليابان، الذي يُعد أحد المواقع النشطة زلزاليًا في العالم. وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين فهم آليات نشوء الزلازل العملاقة وتوقعها، لا سيما الزلازل التي قد تؤدي إلى موجات تسونامي كارثية.

ويُصنَّف أوراشيما كمسبار غير مأهول ذاتي التشغيل، قيد التطوير منذ عام 1998. وهو قادر على التنقل وفق مسارات مبرمجة مسبقًا عبر جهاز كمبيوتر مدمج، ويعتمد على نظام ملاحة متقدم يمكّنه من تجنب العوائق بشكل تلقائي في بيئات أعماق المحيطات المعتمة والمعقدة.

يتمتع أوراشيما 8000 بتقنيات متقدمة تشمل أجهزة استشعار عالية الحساسية، وكاميرات فائقة الدقة مقاومة للضغط الشديد، ووحدات لتحليل التكوينات الصخرية والترسيبية. كما يمكنه جمع عينات من الرواسب وتحليل التغيرات الكيميائية في المياه العميقة، ما يجعله أداة متعددة الاستخدامات في البحث العلمي البحري.

وقد استخدمت النماذج السابقة من المسبار في دراسة الانهيارات الأرضية تحت الماء، والبراكين البحرية، والظواهر الجيوفيزيائية التي يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية أو الغواصات التقليدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)