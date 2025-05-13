نيسان على أعتاب أكبر موجة تسريح في تاريخها: 20 ألف موظف مهددون بفقدان وظائفهم

أخبار اليابان

طوكيو (جيجي برس)-- كشفت مصادر مطلعة يوم الإثنين أن شركة نيسان موتور، الغارقة في أزمة مالية متفاقمة، تخطط لخفض حوالي 20 ألف وظيفة على مستوى العالم، في خطوة جريئة تتجاوز بكثير الخطة السابقة التي استهدفت تسريح 9 آلاف موظف فقط. ويشكل هذا القرار، الذي يمثل نحو 15% من القوى العاملة للشركة، جزءًا من استراتيجية إعادة هيكلة طموحة تهدف إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية في سوق السيارات العالمية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة يوم الثلاثاء عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في مارس/آذار، وسط توقعات بتسجيل خسارة صافية قياسية تصل إلى 750 مليار ين، مدفوعة بتراجع كبير في المبيعات على مستوى العالم.

وفي تطور لافت، أعلنت نيسان يوم الجمعة الماضية إلغاء خطتها لبناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية في مدينة كيتاكيوشو جنوب غرب اليابان، مشيرةً إلى أن المشروع لن يكون مجديًا من الناحية المالية.

وتعاني الشركة من تأخر في إطلاق طرازات جديدة، الأمر الذي أثر سلبًا على مبيعاتها في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين. وكانت نيسان قد دخلت في مفاوضات اندماج مع شركة هوندا موتور في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها انهارت بعد أقل من شهرين من انطلاقها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)