استطلاع رسمي يكشف: المعلومات الزائفة تهدد وعي اليابانيين الرقمي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف استطلاع حكومي نُشر يوم الثلاثاء أن ما يقرب من نصف الأشخاص في اليابان قد يصدقون معلومات زائفة أو مضللة تُنشر على الإنترنت، في مؤشر على تنامي التحديات المتعلقة بموثوقية المعلومات في الفضاء الرقمي.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، قال 47.7% من المستجيبين إنهم قد يعتبرون هذه المعلومات صحيحة أو على الأرجح صحيحة، ما يعكس ضعفًا عامًا في مهارات التحقق من المصادر أو تمييز الأخبار الكاذبة، خاصة في ظل التشابه المتزايد بين المحتوى الحقيقي والمزيف.

الاستطلاع، الذي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، شمل أشخاصًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، وأُجري خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل. وطرحت الوزارة على المشاركين 15 مثالًا لمعلومات مضللة وزائفة، كانت قد حُددت سابقًا من قِبل منظمة خارجية مختصة في التحقق من الحقائق.

ومن بين الذين سبق لهم أن تعرضوا لهذا النوع من المعلومات، قال 25.5% إنهم قاموا بمشاركة المحتوى إما مع أفراد عائلاتهم أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولدى سؤالهم عن دوافعهم، أجاب 27.1% بأن المحتوى بدا ”مفاجئًا“، في حين أشار 20.2% إلى أنهم اعتقدوا أن المعلومات قد تكون ”مفيدة للآخرين“.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تتزايد فيه المخاوف في اليابان، كما في باقي دول العالم، من التأثير المتصاعد للمعلومات المضللة، لا سيما في الفترات الانتخابية أو أثناء الأزمات الصحية والطبيعية. وقد أظهرت حالات سابقة أن الأخبار الزائفة حول اللقاحات، والكوارث الطبيعية، وحتى الشؤون السياسية، تنتشر بسرعة واسعة في اليابان، وتؤثر في تشكيل الرأي العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)