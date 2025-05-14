في ظل التوترات التجارية.. السفير الياباني واثق من تجاوز الخلافات مع واشنطن

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعرب السفير الياباني لدى الولايات المتحدة، شيغيو يامادا، عن ثقته في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنه أبدى قلقه العميق إزاء إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنتجات اليابانية.

وقال يامادا يوم الاثنين، خلال حفل استقبال نُظِّم في مقر إقامته الرسمي بالعاصمة الأمريكية، على هامش فعالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الياباني في الولايات المتحدة، إن هذه الإجراءات ”تُهدد بإبطاء الزخم الذي تحقق في السنوات الأخيرة على صعيد التعاون الثنائي“.

وأضاف السفير أن طوكيو وواشنطن ”تُجريان الآن مشاورات وثيقة بشأن الإجراءات الحمائية، إلى جانب دراسة سبل جديدة لتعزيز شراكتنا الاقتصادية وتوسيع سلاسل التوريد بين البلدين“. وأعرب عن تفاؤله قائلاً: ”أنا متأكد من أننا سنتوصل قريبًا إلى نتيجة مقبولة للطرفين، بما يعكس المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز استقرار السوق“.

وتأتي تصريحات يامادا في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة تطورات حذرة، وسط مخاوف من عودة السياسات الحمائية في حال فوز ترامب مجددًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتؤثر الرسوم الجمركية بشكل خاص على صناعة السيارات اليابانية، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الياباني، وتُساهم بشكل كبير في التوظيف والاستثمار داخل الولايات المتحدة، خاصة في ولايات صناعية رئيسية مثل ميشيغان وإلينوي.

حضر حفل الاستقبال كل من حاكم ولاية إلينوي، جيه. بي. بريتزكر، وحاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، اللذين يُعتبران من الأسماء البارزة داخل الحزب الديمقراطي، ومرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التجارة الأمريكية، وعدد من كبار التنفيذيين في شركات يابانية كبرى تعمل في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة.

وقال الحاكم بريتزكر، في تصريح للصحفيين، إن ”هناك العديد من التحديات التي تفرضها سياسة فرض الرسوم الجمركية“، مشيرًا إلى أنها قد تُقوّض جهود خلق الوظائف وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول حليفة مثل اليابان. كما أشاد بالعلاقة الاقتصادية القوية مع طوكيو، مؤكدًا أن ”الشركات اليابانية وفّرت آلاف الوظائف في إلينوي، ونأمل أن تستمر هذه الشراكة في النمو“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)