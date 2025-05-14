شركة أيون اليابانية للتجزئة تُعلن عن بيع أرز كاليفورنيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة أيون اليابانية العملاقة للتجزئة يوم الثلاثاء أنها ستبيع أرز كالروز المُنتَج في كاليفورنيا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأرز في اليابان.

تهدف أيون إلى توسيع نطاق مبيعاتها من الأرز المستورد، الذي يُعدّ أقل تكلفة من الأرز المُنتَج في اليابان.

سيُباع كيس أرز ”كاروياكا“ الذي يزن 4 كيلوغرامات بسعر 2894 ينًا في حوالي 600 متجر تابع لمجموعة أيون في المناطق الحضرية ابتداءً من 6 يونيو/ حزيران.

يتميز أرز كالروز بنكهة خفيفة مميزة، وهو غير لزج. ويُقال إنه مناسب لإعداد أطباق مثل البيلاف والريزوتو.

بدأت أيون بالفعل بيع مزيج من الأرز من اليابان والولايات المتحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)