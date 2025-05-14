الحكم بالسجن على مواطن يابانى فى الصين بتهمة التجسس

أخبار اليابان

شنغهاي - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة صينية يوم الثلاثاء حكمًا بالسجن 12 عامًا على رجل ياباني في الخمسينيات من عمره بتهمة التجسس، وفقًا لما ذكرته القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي.

احتجزت السلطات الصينية الرجل في شنغهاي في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأُلقي القبض عليه رسميًا في يونيو/ حزيران 2022، ووُجهت إليه التهم في أغسطس/ آب 2023.

سُمح للقنصل العام الياباني في شنغهاي، ماسارو أوكادا، بحضور جلسة المحكمة. ولم تكشف القنصلية العامة عن تفاصيل الحكم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)