اليابان تحتل المرتبة الرابعة عشرة في تقرير اليونيسف لرفاهية الطفل

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أظهر تقرير صادر عن معهد أبحاث تابع لليونيسف يوم الأربعاء أن اليابان احتلت المرتبة الرابعة عشرة من بين 36 دولة متقدمة في أحدث استطلاع لرفاهية الطفل، متقدمةً من المرتبة العشرين في الاستطلاع السابق الصادر عام 2020، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات المرتبطة بصحة الأطفال ونموهم الشامل.

قام تقرير اليونيسف ”إينوسنتي“، الصادر عن مركز البحوث التابع للمنظمة في فلورنسا بإيطاليا، بإجراء تقييم شامل للرفاهية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الصحة البدنية، والصحة النفسية، والمهارات. ويستند التقييم إلى بيانات وطنية ودولية جُمعت في عام 2022، وهو يهدف إلى توجيه السياسات العامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من الاهتمام بالأطفال.

في أحدث التصنيفات، تصدرت اليابان مجددًا قائمة الدول في فئة الصحة البدنية، وهي المرتبة التي حافظت عليها منذ الاستطلاعات السابقة، بفضل انخفاض معدلات وفيات الأطفال، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ومستويات السمنة المنخفضة بين الأطفال.

في المقابل، وعلى الرغم من التقدم، لا تزال اليابان متأخرة في الرفاهية النفسية، حيث جاءت في المرتبة 32، وإن كان ذلك يمثل تحسنًا من المرتبة 37 في تقرير عام 2020.

ويُعزى هذا التحسن، وفقًا للباحثة آيا آبي، رئيسة مركز أبحاث فقر الأطفال والمراهقين في جامعة طوكيو متروبوليتان، إلى قِصر مدة إغلاق المدارس خلال جائحة كورونا مقارنةً بدول أخرى، مما ساعد في تقليل العزلة الاجتماعية ومشاعر القلق لدى الأطفال، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية لعدد من الأسر بفضل السياسات الداعمة خلال فترة الوباء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)