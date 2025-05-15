الإمبراطور الياباني ناروهيتو يزرع شتلات الأرز في القصر الإمبراطوري

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طوكيو - (جيجي برس)-- شارك إمبراطور اليابان ناروهيتو، يوم الأربعاء، في طقس زراعة الأرز التقليدي داخل القصر الإمبراطوري الواقع في حي تشيودا بالعاصمة طوكيو، مواصلًا تقليدًا سنويًا يعكس العلاقة العميقة التي تربط الأسرة الإمبراطورية بالأرض والزراعة.

هذا الطقس الزراعي الرمزي بدأه الإمبراطور الراحل هيروهيتو، المعروف بعد وفاته باسم الإمبراطور شووا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كجزء من مساعيه للاقتراب من الشعب وتعزيز الروابط الروحية مع الطبيعة، وهو تقليد واصل خلفاؤه الالتزام به حتى يومنا هذا.

دخل الإمبراطور ناروهيتو، مرتديًا قميصًا أزرق بأكمام طويلة وبنطالًا رماديًا مع حذاء مطر أسود، إلى حقل الأرز الصغير المجاور للمختبر البيولوجي داخل أراضي القصر، حيث انحنى في صمت وزرع بعناية 20 شتلة من نوعين من الأرز: ”نيهون ماساري“ غير الدبق، و”مانجيتسو موتشي“ الدبق. وتُعد هذه الزراعة الرمزية تعبيرًا عن الامتنان للأرض وعن الصلاة من أجل موسم زراعي ناجح وسلامة المحاصيل في البلاد.

ومن المتوقع أن يحصد الإمبراطور هذا الأرز في الخريف القادم، حيث سيُستخدم ضمن طقوس البلاط الإمبراطوري، وعلى رأسها حفل نينامي-ساي (Niiname-sai) في نوفمبر، وهو احتفال تقليدي يُقام لتقديم الشكر للأرواح الإلهية على الحصاد، ويُعد من الطقوس الشنتوية المهمة التي يترأسها الإمبراطور بنفسه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)