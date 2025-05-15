تحطم طائرة تدريب تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في بحيرة بوسط اليابان

أخبار اليابان

آيتشي - (جيجي برس)-- تحطمت طائرة تدريب تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في بحيرة إيروكا بوسط اليابان بعد ظهر يوم الأربعاء.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان اثنان من أفراد الطاقم قد نجيا من الحادث.

اختفت الطائرة من طراز T-4 عن الرادار حوالي الساعة 3:08 مساءً أثناء تحليقها بالقرب من مدينة إنوياما، محافظة آيتشي، حيث تقع البحيرة، بعد مغادرتها قاعدة كوماكي التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية في مدينة كوماكي المجاورة بمحافظة آيتشي الساعة 3:06 مساءً.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، في طوكيو بأن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بقليل.

تلقت شرطة محافظة آيتشي مكالمات طوارئ حوالي الساعة 3:10 مساءً. وذكرت التقارير أن طائرة مقاتلة سقطت في البحيرة الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من قاعدة كوماكي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)