روسيا تُجري مناورات في المياه القريبة من جزيرة متنازع عليها مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أبلغت روسيا اليابان أنها ستُجري مناورات إطلاق نار في المياه الواقعة شمال جزيرة شيكوتان، إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا في شمال غرب المحيط الهادئ والتي تطالب بها طوكيو، وفقًا لما ذكره كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الأربعاء.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا إلى روسيا. وتُعرف الجزر الأربع في اليابان باسم ”الأراضي الشمالية“.

ستُجرى المناورات بين الخميس و15 يونيو/ حزيران في منطقة تشمل المياه الإقليمية اليابانية.

وقال هاياشي: ”إن الحشد العسكري الروسي على الجزر الأربع يتعارض مع موقف بلادنا بشأن هذه الجزر، وهو أمر غير مقبول“.

وأضاف أن السلطات الروسية مددت حتى يوم السبت تعليق حقوق المرور البريء للسفن الحربية الأجنبية والسفن الحكومية في المياه المحيطة بالجزر الأربع، والذي أُعلن عنه في أبريل/ نيسان، من الفترة الأولية وحتى الأول من مايو/ أيار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)