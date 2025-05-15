أوبر تطلق خدمة التنقل ذاتية القيادة في اليابان

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- صرّح مسؤول تنفيذي في شركة أوبر تكنولوجيز يوم الأربعاء بأنها تخطط لإطلاق خدمة نقل ذاتية القيادة في اليابان.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن الشركة الأمريكية لخدمات طلب السيارات تخطط لتقديم رحلات ذاتية القيادة في اليابان بمجرد أن تصبح الشركات الشريكة جاهزة.

وصرح دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز، في فعالية بنيويورك بأن الرحلات ذاتية القيادة ستجعل الشوارع أكثر أمانًا.

وتقدم الشركة رحلات ذاتية القيادة في بعض المدن في دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالشراكة مع وايمو، وهي وحدة تابعة لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وشركات أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)