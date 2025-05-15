في مواجهة ارتفاع الأسعار... اليابان تضخ 100 ألف طن من الأرز شهريًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت مصادر مطلعة يوم الخميس أن وزارة الزراعة اليابانية تدرس خطة لطرح 100 ألف طن من الأرز الاحتياطي الحكومي في مزادات شهرية تُعقد خلال شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز، في محاولة لتحقيق استقرار في السوق.

وكانت الحكومة قد باعت بالفعل ما مجموعه 312,296 طنًا من الأرز الاحتياطي عبر ثلاث مزادات أُجريت حتى أبريل/ نيسان، حيث طُرحت الكميات بشكل تدريجي. ومع ذلك، لا تزال أسعار الأرز بالتجزئة مرتفعة، إذ تجاوزت ضعف مستواها مقارنة بالعام الماضي. وتسعى الحكومة، من خلال طرح كميات ثابتة من الاحتياطي، إلى تشجيع التوزيع السلس وتخفيف الضغوط على الأسعار.

ويُشترط على المشترين في هذه المزادات إعادة شراء نفس الكمية من الأرز خلال عام، كقاعدة عامة. إلا أن بعض أعضاء الائتلاف الحاكم دعوا إلى مراجعة هذا الشرط، وتبحث الوزارة حاليًا إمكانية تخفيفه.

وفي سياق متصل، تبيّن أن بعض تجار الجملة الذين حصلوا على الأرز من الفائزين بالمزادات قاموا ببيعه لتجار التجزئة مقابل رسوم ربحية عالية. وتعتزم الحكومة مطالبة الأطراف المعنية بالتعاون من أجل تجنّب الزيادات المفرطة في أسعار الجملة، للحيلولة دون ارتفاع إضافي في أسعار البيع للمستهلكين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)