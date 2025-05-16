من المختبرات اليابانية إلى عشاق القطط: هذا هو الجين الذي يرسم جمال الكاليكو!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي ياباني بقيادة البروفيسور هيرويوكي ساساكي من جامعة كيوشو عن اكتشاف جين يحدد نمط ألوان قطط الكاليكو ثلاثية الألوان، والمعروفة في اليابان باسم مايكو نيكو، والتي تحظى بشعبية واسعة بوصفها رمزًا للحظ الجيد.

وقد توصل الفريق إلى أن جينًا يُدعى ARHGAP36، الموجود على الكروموسوم X، هو المسؤول عن تحديد لون الفرو لدى هذه القطط. ووفقًا لما أوضحه الفريق، فإن اللون البرتقالي ينتج عن وجود حذف جزئي في هذا الجين، بينما يظهر اللون الأسود في حال غياب هذا الحذف. هذا الفارق في البنية الجينية يفسر الاختلاف في تلوين البقع على أجساد قطط الكاليكو.

نُشرت نتائج البحث في النسخة الإلكترونية من مجلة كارنت بيولوجي الأميركية يوم الخميس، ما يمثل تقدمًا كبيرًا في فهم الجينات المرتبطة بأنماط الألوان لدى الحيوانات.

يُذكر أنه قبل نحو 120 عامًا، لوحظ أن معظم قطط الكاليكو إناث، وقد ثبت حينها أن تحديد اللون مرتبط بالكروموسوم X. وفي ستينيات القرن الماضي، اكتشف العلماء أن أحد الكروموسومين X لدى هذه القطط يُعطَّل بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى ظهور البقع اللونية المختلفة.

ورغم تلك الاكتشافات المبكرة، بقي الجين المحدد المسؤول عن هذا النمط اللوني المميز لغزًا علميًا حتى الآن. ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الاكتشاف في تعميق الفهم حول آليات تعبير الجينات المرتبطة بالكروموسومات الجنسية، ليس فقط لدى القطط، بل وربما لدى أنواع أخرى أيضًا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)