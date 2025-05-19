نشر سجل ضحايا القنبلة الذرية في ناغاساكي

أخبار اليابان

ناغاساكي - (جيجي برس)-- عُرضت قوائم ضحايا القصف الذري الأمريكي على ناغاساكي، يوم الجمعة، في قاعة ناغاساكي التذكارية الوطنية للسلام، المخصصة لضحايا القنبلة الذرية، في المدينة الواقعة جنوب غرب اليابان.

بعد صلاة صامتة في الساعة 11:02 صباحًا، وهو نفس وقت إلقاء القنبلة الذرية في 9 أغسطس/ آب 1945، قام موظفو البلدية بتقليب صفحات قوائم الضحايا، المؤلفة من 203 مجلدات، للتحقق من حالتهم.

تُجرى هذه الصيانة سنويًا في نفس الوقت تقريبًا، قبيل بدء موسم الأمطار الصيفي.

يحتوي السجل على أسماء الضحايا وتواريخ وفاتهم وأعمارهم.

وأُضيف 3208 ضحايا آخرين إلى القوائم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى حوالي 198890.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)