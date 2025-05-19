1400 صورة توثق الرعب: مبادرة لإحياء ذكرى فظائع أوم شينريكيو

أخبار اليابان

ياماناشي - (جيجي برس)-- تبرع رجل ياباني يبلغ من العمر 97 عامًا بنحو 1400 صورة فوتوغرافية وثّقت سنوات من مواجهته لطائفة أوم شينريكيو الدينية المنحلّة، في خطوة تهدف إلى حفظ ذاكرة تلك الحقبة القاتمة من تاريخ اليابان.

كان سييتشي تاكيوتشي من سكان قرية كاميكويشيكي السابقة، التي تُعرف حاليًا باسم بلدة فوجيكاواجوتشيكو، والتي كانت في السابق المقر الرئيسي والأكبر للطائفة في البلاد. وقد بدأ تاكيوتشي نضاله ضد الجماعة منذ أن بدأت بإنشاء قاعدتها في منطقة فوجيغاني داخل القرية عام 1989.

داخل تلك القاعدة، شيّدت الطائفة منشآت متعددة تُعرف باسم ”ساتيام“، استُخدم بعضها في تصنيع غاز السارين، وهو غاز أعصاب سام. وتحوّلت هذه المنشآت لاحقًا إلى مصدر للرعب بعد أن استخدمت الجماعة السارين في هجوم مروّع على مترو أنفاق طوكيو عام 1995، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

غادرت الجماعة القرية في عام 1996، عقب إلقاء القبض على زعيمها، تشيزو ماتسوموتو، المعروف باسم شوكو أساهارا، عام 1995. وقد أُعدم أساهارا في عام 2018 بعد محاكمة طويلة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل اليابان وخارجها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)