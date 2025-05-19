بعد انتظار طويل... محاكمة قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تقترب

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نارا - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة أن محاكمة تيتسويا ياماغامي، المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في عام 2022، قد تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت المصادر أن محكمة مقاطعة نارا قدّمت يوم الجمعة اقتراحًا إلى مكتب الادعاء العام في نارا ومحامي الدفاع لعقد أول جلسة استماع في المحاكمة خلال أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المتوقع أن يعترف ياماغامي، البالغ من العمر 44 عامًا، أمام المحكمة بنيّته قتل آبي، بحسب المصادر.

وكان آبي قد قُتل بالرصاص أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا في مدينة نارا، غرب اليابان، في يوليو/ تموز 2022، في حادثة صدمت البلاد والعالم.

حتى الآن، عُقدت ست جلسات تمهيدية في إطار التحضير للمحاكمة، ومن المقرر عقد الجلسة السابعة في 27 مايو/ أيار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)