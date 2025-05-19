نيسان تدرس إغلاق مصانع في اليابان وبالخارج

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم السبت أن شركة نيسان موتور، التي تمر بفترة صعبة، تدرس إغلاق مصنعين في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، في إطار مساعيها للتخلص من هيكلها التشغيلي المكلف، والذي يعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية.

ويُتوقع أن يُثير هذا القرار المحتمل، الذي يشمل مصانع تقع في مسقط رأس الشركة، ردود فعل سلبية من قبل المجتمعات المحلية، خاصة وأنها تعتمد اقتصاديًا على هذه المنشآت منذ عقود.

يُذكر أن مصنع أوبّاما الواقع في مدينة يوكوسوكا يمتلك قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 240 ألف سيارة، من بينها طراز ”نوت“ الشهير. أما مصنع شونان التابع لشركة ”نيسان شاتاي“ في مدينة هيراتسوكا، فينتج الشاحنات التجارية بطاقة تبلغ 150 ألف وحدة سنويًا.

تمتلك نيسان في الوقت الراهن خمسة مصانع محلية موزعة بين كاناغاوا، توتشيغي شمال طوكيو، وفوكوؤكا جنوب غرب اليابان، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون وحدة سنويًا. غير أن إنتاج الشركة المحلي في السنة المالية 2024 لم يتجاوز 640 ألف وحدة، ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في استخدام طاقتها التشغيلية، ويؤكد على الحاجة الملحة لتحسين الكفاءة التشغيلية، سواء من خلال تعزيز المبيعات أو إعادة هيكلة البنية الصناعية.

ويمثل هذا التوجه جزءًا من جهود أوسع تقوم بها نيسان لإعادة بناء استراتيجيتها الصناعية وسط المنافسة العالمية الشرسة وتغيرات السوق، خصوصًا في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية والانبعاثات الصفرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)