رقصات الأينو التقليدية تتألق في أوساكا إكسبو

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أوساكا - (جيجي برس)-- شهد معرض أوساكا العالمي 2025 يوم السبت عروضًا مميزة للرقصات والطقوس التقليدية لشعب الأينو، السكان الأصليين في جزيرة هوكايدو، أقصى شمال اليابان.

شارك في العروض أكثر من 200 شخص يمثلون 24 منظمة معنية بثقافة الأينو من هوكايدو ومناطق أخرى، حيث قدّموا رقصات وموسيقى وطقوسًا احتفالية في ثلاث فقرات مختلفة طوال اليوم.

نُظم الحدث من قبل مؤسسة ثقافة الأينو، بهدف التعبير عن فلسفة الأينو التي ترى أن العالم قائم بفضل جميع الكائنات الحية، وليس البشر وحدهم، حيث تنمو هذه الكائنات وتدعم بعضها البعض في تناغم طبيعي.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، قال يوشيتاكا إيتو، وزير الدولة المكلّف بالمعرض:

”آمل أن يكتشف الزوار الجوانب المتنوعة والجذابة لثقافة الأينو، وأن يستلهموا منها روح الانسجام والتعايش بين الأعراق“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)