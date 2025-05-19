【فيديو】رقصات الأينو التقليدية تتألق في أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

شهد معرض أوساكا العالمي 2025، يوم السبت، عروضًا مميزة للفنون والطقوس التقليدية لشعب الأينو، السكان الأصليين في جزيرة هوكايدو، الواقعة في أقصى شمال اليابان.

وشارك في هذه الفعالية أكثر من 200 مشارك يمثلون 24 منظمة معنية بثقافة الأينو من هوكايدو ومناطق أخرى، حيث قدّموا عروضًا متنوعة من الرقصات والموسيقى والطقوس الاحتفالية على مدى ثلاث فقرات خلال اليوم.

نُظم الحدث برعاية مؤسسة ثقافة الأينو، بهدف التعبير عن فلسفة الأينو التي تقوم على الإيمان بأن الحياة لا تقوم على الإنسان وحده، بل هي ثمرة تعايش وتناغم بين جميع الكائنات الحية، التي تنمو وتدعم بعضها البعض في نظام طبيعي متكامل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)