نيسان تراجع حساباتها: مئات الموظفين اليابانيين على أعتاب التقاعد المبكر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الأحد بأن شركة نيسان موتور تعتزم البدء بطلب التقاعد المبكر من موظفيها الإداريين في اليابان اعتبارًا من شهر يوليو/ تموز، في إطار جهودها المتواصلة لإعادة الهيكلة.

ووفقًا لمسؤولي الشركة، فقد تم بالفعل إبلاغ الموظفين بالخطة، على أن يتم لاحقًا توضيح التفاصيل للمعنيين بهذا الإجراء.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي نيسان إلى تعزيز الإصلاحات الداخلية لمواجهة وضعها التجاري الحرج. يُذكر أن الشركة لم تطلب التقاعد المبكر منذ عام 2007.

وكانت نيسان قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خططها لخفض 20 ألف وظيفة على مستوى العالم، منها 3600 وظيفة إدارية داخل اليابان، كجزء من برنامجها لخفض التكاليف وإعادة هيكلة الأعمال.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، وصف إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي للشركة، قرارات تقليص الوظائف بأنها ”مؤلمة ولكنها ضرورية“ من أجل ضمان بقاء الشركة واستمراريتها في بيئة أعمال تزداد تنافسية وصعوبة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)