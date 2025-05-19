سفن-إليفن تدخل عصر الروبوتات: تجربة توصيل جديدة تجوب شوارع اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل نقص حاد في سائقي الشاحنات، بدأت سلسلة متاجر سفن-إليفن اليابان يوم الاثنين تجربة خدمة توصيل بالروبوتات على الطرق العامة في إحدى ضواحي طوكيو الغربية.

وفي هذا المشروع التجريبي، الذي يشمل فرعين للمتجر في مدينة هاتشيوجي، يقوم روبوتان في كل فرع بحمل البضائع المطلوبة عبر تطبيق سفن-إليفن للتوصيل، حيث تُحمّل الشحنات يدويًا في كل مرة.

وصُممت هذه الروبوتات الصندوقية ذات العجلات الأربع للسير بسرعة تصل إلى ٦ كيلومترات في الساعة، وهي قادرة على التنقل فوق الأرصفة، مع الالتزام بإشارات المرور وتفادي العوائق أثناء الحركة.

وستستمر الاختبارات حتى فبراير/ شباط من العام المقبل، لتقييم جدوى الخدمة الروبوتية، والتي من المتوقع أن تُساعد سفن-إليفن في التغلّب على نقص أعداد السائقين، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمة للعملاء كبار السن الذين يواجهون صعوبات في التسوق بأنفسهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)