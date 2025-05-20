استرح داخل حافلة! معرض أوساكا إكسبو يبتكر تجربة استراحة صديقة للبيئة

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت الجهة المنظمة لمعرض أوساكا العالمي 2025، يوم الاثنين، عن توفير حافلة كهربائية داخل موقع المعرض لراحة الزوار، وذلك ابتداءً من أوائل يونيو/ حزيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجربة العامة للزائرين ومواجهة تحديات الطقس الحار خلال فصل الصيف.

وتأمل الجمعية اليابانية لمعرض اليابان العالمي 2025، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحدث، أن تساهم هذه الحافلة في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بضربات الحر والإرهاق الحراري، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف التي ستشهد تدفقًا كبيرًا للزوار من داخل اليابان وخارجها.

الحافلة الجديدة، التي تعمل بالكهرباء بالكامل، من نفس طراز حافلات شركة إيسوزو موتورز المحدودة المستخدمة حاليًا في نقل الركاب بين موقع المعرض ومحطة جيه آر ساكوراجيما القريبة. وتتميز بتصميم صديق للبيئة، ينسجم مع شعار المعرض لهذا العام، الذي يركز على الاستدامة والابتكار البيئي.

تتسع الحافلة الكهربائية لـ 67 راكبًا وتتميز بأرضية مسطحة بالكامل لتسهيل صعود ونزول الركاب، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وستحافظ على درجة حرارة داخلية مريحة تبلغ 25 درجة مئوية عبر تشغيل مكيفات هواء تعمل ببطاريات تُشحن بالكامل خلال الليل، مما يتيح تشغيلها خلال النهار دون الحاجة للانبعاثات.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)