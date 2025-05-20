رئيس الوزراء الياباني يرفض إقالة وزير الزراعة بسبب زلة لسان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفض رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، دعوات لإقالة وزير الزراعة تاكو إيتو، على خلفية تصريح مثير للجدل زعم فيه أنه ”لم يشترِ الأرز قط“، وأضاف أن أنصاره يهدونه كمية كبيرة من الأرز تكفيه حتى للبيع. واعتذر إتو لاحقًا وسحب هذه التصريحات.

وفي حديثه للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء، أوضح إيشيبا موقفه قائلًا: ”المهمة الملحة لوزير الزراعة حاليًا هي التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الأرز. أريده أن يركز على إيجاد حل حقيقي لهذه القضية“.

وأضاف: ”بصفتي من اختار إيتو لهذا المنصب، أشعر بمسؤولية كبيرة. وأعتقد أن الطريق لكسب ثقة الرأي العام يمر عبر سحب تصريحه وتقديم اعتذار صادق وواضح“.

وأثارت زلة لسان الوزير، الذي تولّى منصبه حديثًا، انتقادات من داخل الحكومة وخارجها، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا على انفصاله عن الواقع اليومي للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

من جهته، عبّر الوزير تاكو إيتو عن نيّته البقاء في منصبه، قائلًا خلال مؤتمر صحفي: ”آمل أن يُسمح لي بالاستمرار في عملي حتى أتمكن من الوفاء بمسؤوليتي، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن مخزونات الأرز الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار“.

وفي محاولة لاحتواء التوتر داخل التحالف الحاكم، قدّم هيروشي مورياما، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، اعتذارًا رسميًا إلى ماكوتو نيشيدا، نظيره في حزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)