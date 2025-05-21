طوكيو تُلغي رسوم المياه الأساسية لتخفيف أعباء الصيف على السكان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت كويكي يوريكو، محافظِة طوكيو، يوم الثلاثاء، أن حكومة العاصمة اليابانية ستُعفي جميع الأسر من الرسوم الأساسية لاستهلاك المياه لمدة أربعة أشهر خلال فصل الصيف، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء التضخم المتزايد على السكان.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتوقع فيه السلطات ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يزيد من الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء. وتأمل حكومة طوكيو من خلال هذه الخطوة في تشجيع السكان على التكيّف مع الحرارة المرتفعة دون القلق بشأن تكاليف فواتير الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بالتبريد والنظافة الشخصية.

وقد أعلنت الحاكمة كويكي أن الحكومة المحلية ستُقدّم مشروع قانون ميزانية إضافية بقيمة 36.8 مليار ين لتغطية تكاليف هذا البرنامج، في جلسة الجمعية العامة الاعتيادية المقررة في يونيو المقبل.

وقالت كويكي للصحفيين في مقر الحكومة: ”سنجعل الرسوم الأساسية للمياه مجانية، كإجراء مؤقت لهذا الصيف فقط“،

مضيفة أن الهدف هو: ”خلق بيئة تُمكّن سكان طوكيو من العيش براحة بال وسط التحديات الاقتصادية والمناخية“.

وتتكوّن فواتير المياه في طوكيو من رسوم أساسية ثابتة، تُفرض حسب حجم أنابيب المياه، إلى جانب رسوم متغيرة بحسب كمية الاستهلاك. وتشير البيانات إلى أن الأسر العادية تدفع رسومًا شهرية تبلغ 860 ينًا للأنبوب بقطر 13 ملم، و1170 ينًا للأنبوب بقطر 20 ملم، و1460 ينًا للأنبوب بقطر 25 ملم.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود حكومة طوكيو لتقديم دعم مباشر للأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهي عوامل فاقمت الضغوط الاقتصادية على السكان في الفترة الأخيرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)