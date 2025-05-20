أمل دبلوماسي يلوح في الأفق: اليابان تترقب نتائج المحادثات الأمريكية-الروسية بشأن أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت اليابان يوم الثلاثاء عن أملها في تحقيق انفراجة دبلوماسية بشأن أوكرانيا، بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم السابق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: ”نأمل أن تؤدي الجهود الدبلوماسية للدول المعنية إلى تحقيق انفراجة في الوضع (في أوكرانيا)“.

واتفق ترامب وبوتين على أن روسيا وأوكرانيا ستواصلان محادثاتهما.

وأضاف هاياشي: ”سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وإحلال سلام عادل ودائم، ونتوقع بشدة من روسيا اتخاذ إجراء إيجابي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)