الحكومة اليابانية تطرح الأرز، لكن المستهلكين ما زالوا بانتظاره!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت دراسة أصدرتها وزارة الزراعة اليابانية، يوم الثلاثاء، أن غالبية الأرز الذي أفرجت عنه الحكومة من مخزونها عبر مزادات في مارس/ آذار لم يصل بعد إلى أيدي المستهلكين.

وبحسب الدراسة، فقد تم بيع 212,132 طنًا من الأرز الحكومي في تلك المزادات، غير أن 14,998 طنًا فقط، أي ما يعادل نحو 7% من الكمية الإجمالية، تم توزيعه على متاجر التجزئة حتى تاريخ 27 أبريل/ نيسان.

وحتى عند احتساب الكميات التي وصلت إلى المطاعم والمؤسسات الأخرى، لم يتجاوز معدل التوزيع 10%، ما يُشير إلى بطء كبير في وصول الأرز إلى السوق الفعلية.

وتُسلّط هذه النتائج الضوء على محدودية تأثير هذا الإجراء الحكومي في كبح ارتفاع أسعار الأرز، الذي يُشكّل مصدر قلق متزايد للمستهلكين في البلاد.

يُذكر أن معدل التوزيع في الدراسة السابقة التي غطّت الفترة حتى 13 أبريل/ نيسان كان أقل بكثير، إذ بلغ نحو 1.4% (أو 2% عند احتساب الأرز الموزّع على المطاعم)، ما يُظهر تحسّنًا طفيفًا لكنه لا يزال غير كافٍ للتأثير في السوق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)