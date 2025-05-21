تصريح مستفز عن الأرز يُطيح بوزير الزراعة الياباني!

أخبار اليابان

طوكيو، 21 مايو (جيجي برس) – استقال وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو من منصبه يوم الأربعاء، على خلفية تصريح مثير للجدل أدلى به بشأن الأرز، أثار موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية.

وقد قبل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالة إيتو خلال اجتماع في مكتبه الرسمي، وعيّن شينجيرو كويزومي، رئيس استراتيجية الانتخابات السابق في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خلفًا له في وزارة الزراعة.

وبهذا القرار، أصبح إيتو أول وزير يُقال منذ تولي إيشيبا رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في خطوة قد تُشكل ضربة للإدارة الحالية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الياباني، المقررة هذا الصيف.

وتعود خلفية الإقالة إلى كلمة ألقاها إيتو يوم الأحد في محافظة ساغا جنوب غرب البلاد، قال فيها إنه ”لم يشترِ الأرز قط“،. وأضاف أن أنصاره يهدونه كمية كبيرة من الأرز تكفيه حتى للبيع. واعتذر إتو لاحقًا وسحب هذه التصريحات.

وقد أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الأرز في اليابان، ودفع ذلك نوابًا من الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء إلى المطالبة بتنحيه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)