صدمة في هيروشيما: طالبة تطعن ثلاث من زميلاتها داخل المدرسة!

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هيروشيما - (جيجي برس)-- شهدت إحدى المدارس الثانوية في مدينة فوكوياما، بمحافظة هيروشيما غرب اليابان، حادثة مروعة صباح الأربعاء، حيث أقدمت طالبة على طعن ثلاث من زميلاتها باستخدام سكين داخل مبنى المدرسة.

ووفقًا لما أفادت به السلطات المحلية، تلقى مركز الطوارئ بلاغًا عند الساعة 10:15 صباحًا يُفيد بقيام طالبة بطعن ثلاث طالبات داخل الحرم المدرسي. وعلى الفور، هرعت وحدات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم إسعاف المصابات ونقلهن إلى المستشفى.

وأشارت مصادر في شرطة هيروشيما إلى أن الفاعلة، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، استُوقفت على الفور في مكان الحادث وتم اعتقالها بتهمة محاولة القتل. وأكدت الشرطة أن السلاح المستخدم هو سكين يبلغ طوله 13 سم، ويجري حاليًا التحقيق معها لمعرفة الدوافع وراء الهجوم.

وأفادت فرق الإطفاء بأن الضحايا الثلاث تعرضن لإصابات متفرقة، إلا أن حالتهن مستقرة، ولم تُسجّل أي إصابة تهدد الحياة. ولم تُعلن بعد تفاصيل إضافية عن أعمار الطالبات أو العلاقة بين المشتبه بها والمصابات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)