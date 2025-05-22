في مواجهة أزمة الأسعار... كويزومي يتعهد بضبط سوق الأرز

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهّد وزير الزراعة الياباني الجديد، شينغيرو كويزومي، يوم الأربعاء ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان استقرار أسعار الأرز، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستهلكين من ارتفاع تكاليف هذا الغذاء الأساسي في المائدة اليابانية.

وجاء هذا التصريح في أول مؤتمر صحفي يعقده كويزومي بعد تعيينه رسميًا خلفًا للوزير المقال تاكو إيتو، الذي استقال في وقت سابق من اليوم نفسه، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل قال فيها إنه ”لم يشترِ الأرز قط“، وهي عبارة أثارت موجة من الغضب الشعبي وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز.

وقال كويزومي: ”سأبذل قصارى جهدي لتوفير الأرز للمستهلكين بأسعار مستقرة“.

وفي إطار التحركات العاجلة لاحتواء الأزمة، وجّه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تعليمات مباشرة للوزير الجديد بدراسة إمكانية طرح جزء من مخزون الأرز الحكومي للبيع من خلال عقود تفاوضية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)