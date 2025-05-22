السياحة تنتعش بقوة: اليابان تحقق رقمًا قياسيًا في عدد الزوار خلال أبريل!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجّلت اليابان رقمًا قياسيًا في عدد الزوار الأجانب خلال شهر أبريل/ نيسان مدفوعًا بموسم أزهار الساكورا الشهير وارتفاع الطلب على السفر من عدد من الأسواق العالمية الرئيسية وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة يوم الأربعاء.

وبحسب التقديرات بلغ عدد الوافدين إلى اليابان في أبريل/ نيسان حوالي 3 ملايين و908 آلاف و900 زائر بزيادة نسبتها 28.5٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وهو أول شهر في تاريخ البلاد يتجاوز فيه عدد الزوار حاجز 3.9 ملايين زائر خلال فترة شهر واحد.

جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب القوي من الصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة وأستراليا كما ساهم تزامن عطلة عيد الفصح مع موسم التفتح الكامل لأزهار الكرز في جذب مزيد من الزوار إلى مختلف مناطق البلاد

من حيث الدول والمناطق بلغ عدد الزوار من الصين القارية 765100 بزيادة 43.4٪ تلتها كوريا الجنوبية بـ721600 زائر بزيادة 9.1٪ ثم تايوان بـ537600 بزيادة 16.9 فيما جاء من الولايات المتحدة 327500 زائر بزيادة 43.1٪.

وصرح ناويا هارايكاوا مفوض وكالة السياحة اليابانية بأن هذا الرقم الشهري القياسي يبدو أنه يُعزى إلى الطلب المتزايد في الصين على زيارة اليابان وزيادة عدد الرحلات الجوية

تشير هذه الأرقام إلى أن قطاع السياحة الياباني يشهد انتعاشًا ملموسًا بعد سنوات من التراجع خلال الجائحة ما يعزز الآمال بعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران في مجالات الضيافة والنقل والتسوق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)