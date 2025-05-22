تويوتا تُطلق سيارة RAV4 الجديدة خلال السنة المالية 2025

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة تويوتا موتور، يوم الأربعاء، عن خططها لإطلاق نسخة مُحدثة بالكامل من سيارة RAV4 الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق اليابانية، وذلك خلال السنة المالية 2025، والتي تنتهي في مارس/ آذار المقبل.

ويمثل هذا الطراز الجديد أول عملية تجديد شاملة لـ RAV4 منذ عام 2019، ومن المتوقع أن يحمل تحسينات كبيرة على صعيدي الأداء والسلامة، لا سيما أنه سيكون أول طراز يستخدم منصة البرمجيات Arene التي طوّرتها تويوتا داخليًا.

وتُتيح منصة Arene للسيارة الاتصال بالأنظمة الذكية والتحديثات السحابية، ما يسمح بإضافة ميزات أمان وتحسين الأداء باستمرار. وفي هذا السياق، قال سيمون همفريز، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في تويوتا، خلال حفل إطلاق أقيم في طوكيو:”بفضل قدرات التعلم والتحديث المتقدمة... أصبح بإمكان نظام Toyota Safety Sense من الجيل التالي أن يتعلم من البيانات الضخمة لتعزيز سلامة السائق والركاب“.

وستتوفر RAV4 الجديدة بنسختين فقط: هجينة وهجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، وذلك في ظل اتجاه متصاعد نحو التحول إلى سيارات منخفضة الانبعاثات.

أما النسخة القابلة للشحن، فستتمتع بمدى قيادة يصل إلى 150 كيلومترًا عند التشغيل في الوضع الكهربائي فقط، أي بزيادة قدرها حوالي 50% مقارنة بالطراز الحالي.

ولم تكشف تويوتا حتى الآن عن الأسعار الرسمية أو موعد الإطلاق الدقيق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الطراز الجديد قد يحدد معيارًا جديدًا في فئة السيارات متعددة الاستخدامات ضمن السوق اليابانية والعالمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)