تشديد القواعد على تعديل رخص القيادة الأجنبية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية عن خطط لتشديد نظام تعديل رخص القيادة الأجنبية إلى رخص يابانية، استجابةً لسلسلة من الحوادث التي تسبب فيها سائقون أجانب.

تم الكشف عن هذه السياسة خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، المعنية بتعزيز التعايش المتناغم مع المواطنين الأجانب، والذي عُقد في مقر الحزب بطوكيو يوم الأربعاء.

يواجه النظام الحالي انتقادات بسبب تساهله، إذ يسمح للمتقدمين باستخدام عناوين مؤقتة، مثل الفنادق، عند تقديم طلبات الحصول على رخص القيادة اليابانية، فضلاً عن انخفاض مستوى اختبار المعرفة، الذي يتطلب الإجابة الصحيحة على سبعة أسئلة فقط من أصل عشرة.

وتخطط وكالة الشرطة الوطنية لاشتراط تقديم نسخة من شهادات الإقامة، وزيادة عدد أسئلة اختبار المعرفة لرفع مستوى الصعوبة، بهدف جعل عملية الحصول على الرخص اليابانية أكثر صرامة.

وفي سياق متصل، زار إيتسونوري أونوديرا، رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس اللجنة الخاصة، مركز ساميزو لرخص القيادة في حي شيناجاوا بطوكيو يوم الأربعاء، لتفقد المكتب المخصص لتسجيل طلبات تعديل رخص القيادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)