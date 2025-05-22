القوات الإسرائيلية تطلق طلقات تحذيرية باتجاه دبلوماسيين أجانب في جنين

أخبار اليابان

إسطنبول - (جيجي برس)-- أطلق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية على مجموعة دولية من الدبلوماسيين من اليابان ودول أخرى أثناء زيارتهم لجنين في الضفة الغربية يوم الأربعاء.

وادعى الجيش أن الطلقات أُطلقت كتحذير لأن الدبلوماسيين غادروا مسارًا مُعتمدًا.

واتهمت السلطة الفلسطينية القوات باستخدام الذخيرة الحية.

وضم الوفد دبلوماسيين من أوروبا وتركيا ومصر، بالإضافة إلى مسؤولين من مكتب التمثيل الياباني لدى فلسطين. ولم يُقتل أو يُصب أحد في الحادث.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)