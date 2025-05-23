التأكد من سلامة ذاكرة الماضي: هيروشيما تعيد فحص سجل ضحايا القصف الذري

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هيروشيما - (جيجي برس)-- عُرض سجل ضحايا القصف الذري الأمريكي على مدينة هيروشيما، غرب اليابان، يوم الخميس، بهدف الحفاظ عليه والتأكد من سلامته. ويُنفذ هذا العمل سنويًا لحماية السجل من التلف بسبب الرطوبة.

في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وهو الوقت الذي أُلقيت فيه القنبلة الذرية في 6 أغسطس/ آب 1945، وقف مسؤولو حكومة المدينة دقيقة صمت، ثم أخرجوا السجلات من حجرة حجرية في النصب التذكاري بحديقة هيروشيما التذكارية للسلام. بعدها، قام المسؤولون بتقليب صفحات السجل بعناية لإزالة الرطوبة والتحقق من عدم وجود أي تلف.

يضم السجل 128 مجلدًا، تحتوي على أسماء 344306 أشخاص لقوا حتفهم في القصف الذري أو قبله حتى 5 أغسطس/ آب من العام الماضي، مع تواريخ وفاتهم. ويخصص أحد المجلدات لضحايا مجهولي الهوية.

كما عرض المسؤولون سجلاً آخر يتضمن أسماء 13 ضحية من قصف ناغازاكي الذري، الذي وقع في 9 أغسطس/ آب 1945، بعد ثلاثة أيام من قصف هيروشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)