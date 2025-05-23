اليابان تحتج على إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي في الضفة الغربية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت اليابان عن احتجاجها الشديد لإسرائيل بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية على مجموعة من الدبلوماسيين اليابانيين وآخرين أثناء زيارتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفقًا لتصريح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الخميس.

وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الياباني، وصف إيوايا الحادث بأنه ”مؤسف للغاية“ و”غير مقبول على الإطلاق“. وأوضح أن توشيهيدي أندو، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية، نقل احتجاج طوكيو إلى السفير الإسرائيلي في اليابان، جلعاد كوهين، كما قدمت السفارة اليابانية في إسرائيل احتجاجًا رسميًا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ووقع الحادث يوم الأربعاء، حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من الدبلوماسيين خلال تفقدهم مخيمًا للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن الطلقات كانت تحذيرية. وأشار إيوايا إلى أن الجانب الإسرائيلي أعرب عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات في الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)