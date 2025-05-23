المحافظات اليابانية تدرس فرض رسوم على عمليات إنقاذ متسلقي جبل فوجي

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شيزوؤكا - (جيجي برس)-- تدرس محافظتا شيزوؤكا وياماناشي في اليابان إمكانية فرض رسوم على عمليات إنقاذ متسلقي جبل فوجي خلال فترة إغلاق الجبل، التي تمتد خارج موسم التسلق الرسمي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد وجّه حاكم شيزوؤكا، ياسوتومو سوزوكي، المسؤولين في المحافظة بدراسة هذا المقترح. كما باشرت حكومة ياماناشي بدورها في بحث إمكانية فرض هذه الرسوم.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وقوع عدة حوادث تطلبت تدخل فرق الإنقاذ في أبريل، أي خارج الموسم المسموح فيه بتسلق الجبل. وقد طالب عدد من رؤساء البلديات المحليين بفرض رسوم تغطي تكاليف عمليات الإنقاذ المتكررة.

يُشار إلى أن محافظة سايتاما، الواقعة بالقرب من ياماناشي وطوكيو، تفرض بالفعل رسومًا على استخدام طائرات الهليكوبتر في إنقاذ المتسلقين.

وفي تعليق له على القضية، قال المحافظ سوزوكي: ”إنها مسألة ذات طابع وطني. من الأفضل أن تتولى الحكومة المركزية تحديد الإشكاليات والعمل على إيجاد آلية عادلة لتحمل تكاليف الإنقاذ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)