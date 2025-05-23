اعتقال سبعة أعضاء من عصابة ”جي بي دراغون“ الإجرامية في الفلبين

أخبار اليابان

مانيلا - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الجمعة أن سلطات الهجرة الفلبينية ألقت القبض على سبعة أفراد يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة ”جي بي دراغون“ الإجرامية، التي تتخذ من الفلبين مقرًا لها، وتضم في صفوفها أعضاء سابقين في عصابة يابانية.

وكانت الشرطة اليابانية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق الأفراد السبعة، من بينهم هيكاري إيشيكاوا (45 عامًا) وماساتو موريهيرو (37 عامًا)، وذلك بتهم تتعلق بالسرقة.

وتم العثور على خمسة من المشتبه بهم، بينهم إيشيكاوا، يوم الأربعاء في مجمّع سكني بمقاطعة بولاكان، شمال العاصمة مانيلا. كما تم القبض على موريهيرو ومشتبه به آخر في شقة تقع ضمن منطقة العاصمة الكبرى في اليوم نفسه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)