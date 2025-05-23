رقم مذهل في سوق العمل الياباني: 98% من الخريجين الجدد يجدون وظائف!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية يابانية، صدرت يوم الجمعة، أن معدل توظيف خريجي مارس/ آذار 2024، ومعظمهم من طلاب الجامعات، بلغ 98% حتى الأول من أبريل/ نيسان، مسجلًا ثاني أعلى نسبة على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارتي التعليم والعمل، فإن هذا المعدل يقلّ بفارق طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية فقط عن الرقم القياسي الأعلى المسجل العام الماضي، وهو ما يوازي تقريبًا معدلات أعوام 2018 و2020.

وقال أحد مسؤولي وزارة العمل: ”مع انحسار تأثيرات جائحة كورونا، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى توظيف الخريجين الجدد“، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الأيدي العاملة، إلى جانب استمرار ارتفاع الأجور، كان له دور كبير في تعزيز نسب التوظيف.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن نسبة التوظيف بين الخريجين الذكور بلغت 97.6%، بينما وصلت بين الإناث إلى 98.5%. كما بلغ معدل توظيف خريجي التخصصات الإنسانية 98.2%، مقارنة بـ 97.3% لخريجي التخصصات العلمية.

وشمل المسح المشترك بين الوزارتين عينة عشوائية مكوّنة من 6250 طالبًا من الباحثين عن عمل، ممن تخرجوا في مارس/ آذار من 112 مؤسسة تعليمية، من بينها جامعات وطنية وخاصة وكليات عليا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)