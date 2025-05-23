اليابان تتحرك لحماية طلابها من تداعيات قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية ستتخذ خطوات للحد من تداعيات قرار الحكومة الأمريكية بإلغاء حق جامعة هارفارد في قبول الطلاب الأجانب، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب اليابانيين.

وقال هاياشي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي: ”نظرًا لوجود عدد كبير من الطلاب اليابانيين في جامعة هارفارد، فإننا نتابع تطورات هذا القرار عن كثب“. وأضاف: ”بمجرد أن تتضح تفاصيل هذا الإجراء، سنقوم بما يلزم، بما في ذلك التواصل مع الجانب الأمريكي، للتخفيف من تأثيره على طلابنا“.

يُذكر أن هاياشي نفسه حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)