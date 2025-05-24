اليابان تتحرك لتخفيف العبء: تخفيض محتمل لفواتير الكهرباء والغاز بمقدار 1000 ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر اليابانية خلال فصل الصيف، أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أنها تعتزم خفض فواتير الكهرباء والغاز الشهرية للأسرة المتوسطة بنحو 1000 ين، وذلك خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، حيث يزداد الاعتماد على مكيفات الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المزمع تمويل هذا الإجراء من خلال الأموال الاحتياطية في الميزانية المالية لعام 2025، مع وعد من الحكومة بالإعلان عن التفاصيل الدقيقة لاحقًا هذا الشهر.

وكان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد صرّح الشهر الماضي بأن الحكومة بصدد تقديم دعم جديد يستمر لمدة ثلاثة أشهر، في إطار جهودها المتواصلة للتعامل مع تكاليف المعيشة المتزايدة. ويأتي هذا الإجراء بعد برامج دعم مماثلة نُفّذت في أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وكذلك في يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من العام الجاري.

وفي سياق متصل، بدأت الحكومة بالفعل تطبيق دعم جديد لأسعار البنزين يوم الخميس، كجزء من سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم الأسر في مواجهة ضغوط الأسعار والطاقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)