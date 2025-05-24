نيسان تدرس بيع مقرها الرئيسي في اليابان لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت تقارير الجمعة أن شركة نيسان موتور اليابانية تدرس بيع مقرها الرئيسي الواقع في مدينة يوكوهاما، جنوب طوكيو، في إطار مساعيها لتقليص التكاليف وتمويل خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق تشمل إغلاق سبعة مصانع حول العالم بحلول السنة المالية 2027.

وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تتجاوز قيمة المبنى 100 مليار ين (حوالي 640 مليون دولار). ومن المرجّح أن تواصل نيسان استخدام المبنى بعد البيع من خلال عقد إيجار طويل الأجل مع المشتري المحتمل، ما يضمن استمرارية أعمالها الإدارية دون انقطاع.

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع أعلنت عنها الشركة في وقت سابق، تهدف إلى تقليص الطاقة الإنتاجية العالمية بنسبة 10%، وسط تحديات مستمرة في السوق العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي جلسة إحاطة للمحللين عُقدت في 13 مايو/ أيار، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان إسبينوزا، إلى أن نيسان قد تواجه تكاليف إعادة هيكلة إضافية تصل إلى 60 مليار ين، مؤكدًا نية الشركة تغطية هذه التكاليف من خلال بيع بعض الأصول، دون تحديد طبيعتها في حينه.

وتُعد خطوة بيع المقر الرئيسي واحدة من أبرز المؤشرات على حجم الضغوط التي تواجهها نيسان، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع السيارات، والتوجه نحو السيارات الكهربائية، والمنافسة الحادة على المستوى العالمي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)